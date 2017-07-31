Мутко назвал прерогативой тренера возможное приглашение Ари в сборную России

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Ари, который ранее заявил о желании получить российский паспорт, может быть приглашен в сборную России, если главный тренер команды посчитает, что этот футболист сможет усилить команду, заявил "Интерфаксу" вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Не могу в принципе отвечать, это вопрос к тренеру. Вопрос не в гражданстве, а в уровне игрока и в том, насколько он отвечает требованиям концепции игры. Это прерогатива тренера. Вопрос не в паспорте, а в том, насколько он может усилить сборную, гармонично в нее влиться", - сказал Мутко.

18 июля начальник управления по связям с общественностью московского "Локомотива", за который сейчас выступает бразилец, Андрей Бодров подтвердил "Интерфаксу" информацию о том, что Ари подал документы на получение российского гражданства.

Ранее Ари заявлял, что хотел бы сыграть в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года. И в случае получения гражданства РФ у него такое право появится.

В свое время ряд иностранных спортсменов получили гражданство РФ, а вместе с этим - и возможность выступать за сборные России - в частности, бразильские футболисты Маринату Гильерме, Марио Фернандес, немецкий футболист Роман Нойштедтер, корейский шорт-трекист Виктор Ан, американский боксер Рой Джонс-младший.