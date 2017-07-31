Букмекеры внесли Шарапову в тройку фаворитов турнира в Стэнфорде

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова входит в ведущую тройку фаворитов турнира в американском Стэнфорде, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.
С коэффициентом 5,00 она занимает третье место, тогда как первое и второе с коэффициентом 4,50 делят испанка Гарбин Мугуруза и представительница Чехии Петра Квитова.
Свой первый матч Шарапова проведет в ночь на вторник, ее соперницей будет американка Дженнифер Брэйди. Согласно котировкам, Шарапова является фавориткой встречи: коэффициент на ее победу составляет 1,20, на успех Брэйди – 4,50.
Призовой фонд турнира составит $710,900 тыс.
Шарапова - экс-лидер рейтинга WTA, победительница всех турниров серии "Большого шлема".
Весной спортсменка возобновила выступления после дисквалификации за мельдоний, но вскоре получила травму и пропустила ряд турниров.