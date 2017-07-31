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Букмекеры внесли Шарапову в тройку фаворитов турнира в Стэнфорде

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова входит в ведущую тройку фаворитов турнира в американском Стэнфорде, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

С коэффициентом 5,00 она занимает третье место, тогда как первое и второе с коэффициентом 4,50 делят испанка Гарбин Мугуруза и представительница Чехии Петра Квитова.

Свой первый матч Шарапова проведет в ночь на вторник, ее соперницей будет американка Дженнифер Брэйди. Согласно котировкам, Шарапова является фавориткой встречи: коэффициент на ее победу составляет 1,20, на успех Брэйди – 4,50.

Призовой фонд турнира составит $710,900 тыс.

Шарапова - экс-лидер рейтинга WTA, победительница всех турниров серии "Большого шлема".

Весной спортсменка возобновила выступления после дисквалификации за мельдоний, но вскоре получила травму и пропустила ряд турниров.

Теги: теннис, Мария Шарапова
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