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Названы арбитры на ответные матчи Лиги Европы с участием "Зенита" и "Краснодара"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Стали известны имена арбитров ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы между российским "Зенитом" и израильским клубом "Бней Иегуда".

Главным арбитром, как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник, стал турок Али Палабыйык, помогать ему будут соотечественники Чем Сатман, Шеркан Олгюнкан, а также четвертый рефери Алпер Улусой.

Матч з августа в Петербурге и стартует в 20:00 мск. Результат первого матча – 2:0 в пользу "Зенита".

Определились также имена арбитров ответного матча 3-го отборочного раунда турнира между датским "Люнгбю" и российским клубом "Краснодар".

Главным арбитром стал румын Себастьян Колцеску, помогать ему будут соотечественники Раду Гингуляк, Мирча Григориу, а также четвертый рефери Георге Родулеску.

Матч также пройдет 3 августа, на поле "Люнгбю". Начало – 20:45 мск. Результат первой встречи – 2:1 в пользу "Краснодара".

По итогам прошедшего сезона "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице. "Зенит" - бронзовый призер.

Для выхода в групповую стадию турнира им необходимо преодолеть третий квалификационный раунд и раунд плей-офф.

Россию на турнире представит также московский "Локомотив". В качестве обладателя Кубка России он автоматически попал в основную, групповую стадию.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА
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