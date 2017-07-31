Что произошло за день: понедельник, 31 июля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле заявили, что США сами могут решить, кто из сотрудников их дипмиссий в РФ должен будет покинуть страну: среди них будут и принятые на работу граждане России. В Москве не знают, как отразится на сроках выдачи виз США россиянам решение о сокращении числа дипломатов и технических сотрудников американских миссий в РФ, но посольстве США в РФ заявили, что это может сказаться на оперативности консульской деятельности.

- ФАС возбудила дело в отношении ПАО "Вымпелком" , ПАО "Мегафон" , ПАО "МТС" и Tele2 по вопросу национального роуминга и напомнила, что ждет исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу в срок до 10-13 августа.

- Журнал Forbes составил рейтинг самых состоятельных музыкантов России. Оказавшаяся на первом месте Анна Нетребко с оценками издания не согласилась.

- Петербургский метрополитен признал неудачной практику усиленного досмотра пассажиров на станциях и попросил пересмотреть нормативную базу в этой части. Глава Минтранса РФ пообещал разобраться с этой проблемой.

- Строители собрали автодорожную арку моста через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров с остальной частью России, и подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку.

- Синоптики пообещали москвичам, что жаркая погода вернется в столичный регион во вторник.

- В Париже в возрасте 89 лет скончалась французская актриса Жанна Моро.

- "Коммерсант" узнал, что онлайн-магазин "Техносила", может закрыть уже на этой неделе. Интернет-магазин tehnosila.ru перестанет работать с 1 августа, его посетители будут перенаправляться на сайт "Эльдорадо".