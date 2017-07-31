Лос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Игр-2028

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Власти Лос-Анджелеса и руководство Международного олимпийского комитета достигли соглашения о проведении в этом калифорнийском городе Летних Олимпийских игр 2028 года, сообщает The LA Times со ссылкой на собственный источник.

Официально о договоренности будет объявлено позднее в понедельник.

Ранее Лос-Анджелес, как и Париж, претендовал на проведение Летней Олимпиады 2024 года. Французская столица считалась фаворитом в этой борьбе, и предполагалось, что американскому городу будет предложено стать хозяином Игр-2028. Достигнутая договоренность означает, что ОИ-2024 достанутся Парижу.

The LA Times отмечает, что пока неясно, каких именно уступок удалось добиться Лос-Анджелесу, согласившемуся ждать еще четыре года. Возможно, речь идет о дополнительном финансировании заявки и программ по развитию детского спорта.

Таким образом, Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпийские игры - они проходили в Калифорнии в 1932 и 1984 годах. Игры-1984 вошли в историю в связи с тем, что их бойкотировали СССР и большинство соцстран.

Последний раз США принимали Летнюю Олимпиаду в 1996 году (Игры прошли в Атланте). В 2002 году в Солт-Лейк-Сити состоялись Зимние ОИ.