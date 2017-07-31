"Спартак" выиграл у "Краснодара" в чемпионате России по футболу

Эта победа стала первой для действующего чемпиона страны в нынешнем чемпионате

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обыграл "Краснодар" в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Встреча закончилась со счетом 2:0 (2:0). В первом тайме с пенальти отличился голландец Квинси Промес, а в дополнительное к первому тайме время - бразилец Фернандо, который точно пробил со штрафного.

На трибунах стадиона "Открытие Арена" присутствовало 34 208 зрителей.

Победа над "Краснодаром" стала первой у "Спартака" (действующего чемпиона России) в нынешнем сезоне. Теперь у "Спартака" 5 очков и он поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Краснодар" располагается на пятом месте (6 очков).