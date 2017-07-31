ИААФ отказалась изменять сроки восстановления членства ВФЛА

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сроки возможного восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) остаются прежними - обсуждение этого вопроса ИААФ планируется в ноябре, заявил президент IAAF Себастьян Коу.

"Сроки остались неизменными, это ноябрь", - сказал Коу на пресс-конференции в Лондоне в понедельник.

Глава группы ИААФ по восстановлению членства ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции отметил, что одной из проблем, которую предстоит решить ВФЛА, являются "достойные доверия проверки на допинг" в масштабах всей страны. Кроме того, России, по его словам, нужно претворять в жизнь запреты на работу тренеров, ставших фигурантами допинговых скандалов.

"К примеру люди вроде Виктора Чегина, специалиста по спортивной ходьбе (тренер, признанный РУСАДА виновным в содействии употреблению допинга его подопечными - ИФ), продолжают работать со спортсменами", - отметил он.

"РУСАДА начала проводить некоторые проверки на допинг, но они не являются всеобъемлющими. Осталось проделать много работы, чтобы проверки стали достойными доверия", - добавил Андерсен.

Коу в свою очередь отметил, что ситуация с ВФЛА "развивается в правильном направлении, но весь вопрос в том, какова скорость этих перемен".

В пресс-релизе ИААФ, также опубликованном вечером понедельника, сообщается, что группа ИААФ по вопросу восстановления членства ВФЛА в международной организации заявила, что пока ВФЛА не выполнила все условия восстановления, хотя достигнут существенный прогресс. В частности, ИААФ считает, что в России должна быть создана система нетерпимости к употреблению допинга, полностью восстановлено Российское антидопинговое агентство. В связи с этим группа ИААФ рекомендует международной организации не восстанавливать пока ВФЛА на конгрессе 3 августа.

Ранее ВФЛА заявляла о том, что на конгрессе ИААФ выступит глава группы ИААФ по восстановлению Руне Андерсен, а также глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин. В ВФЛА высказывали надежды на то, что российская организация могла бы быть восстановлена уже 3 августа.