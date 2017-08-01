Букмекеры оценили шансы ЦСКА на успех в ответном матче ЛЧ с АЕКом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА является фаворитом ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против греческого клуба АЕК, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу ЦСКА в основное время равен 1,53, на успех соперника – 6,00 (на ничью – 4,00).

Матч пройдет в среду в Москве, его начало запланировано на 20:00 мск.

Первая встреча этих команд прошла на прошлой неделе в Греции и завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0.

ЦСКА выступает в турнире в качестве серебряного призера чемпионата России-2016/17. Для того, чтобы пробиться в основную, групповую стадию Лиги чемпионов, московскому клубу необходимо преодолеть третий квалификационный раунд лиги и раунд плей-офф.

Место в основной стадии себе забронировал московский "Спартак" - благодаря выигранному им золоту чемпионата России.