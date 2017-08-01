Матч "Спартак" - "Краснодар" оказался самым посещаемым в третьем туре РФПЛ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Матч между футбольными клубами "Спартак" (Москва) и "Краснодар" стал самым посещаемым в третьем туре чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Как сообщила пресс-служба "Спартака", встречу посетили 34208 человек.

Второй по посещаемости стала встреча в Грозном, где за игрой "Ахмата" и "Динамо" наблюдали 17324 зрителя.

Матч "Спартак" - "Краснодар" прошел в понедельник на поле стадиона "Открытие Арена" в Москве и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Это был первый домашний матч "Спартака" в чемпионате России-2017/18