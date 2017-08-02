Суд снял запрет на трансфер футболиста "Рубина" Канунникова

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Авиастроительный районный суд Казани снял запрет на трансфер нападающего ФК "Рубин" Максима Канунникова, который был наложен в качестве обеспечительной меры по иску генерального спонсора клуба публичное акционерное общество "Казаньоргсинтез".

"Обеспечительные меры отменены", - сообщили "Интерфаксу" в казанском райсуде во вторник.

Ранее сообщалось, что "Казаньоргсинтез", как генеральный спонсор муниципального автономного учреждения "Футбольный клуб "Рубин" обратилось в суд к своему подопечному, а также одному из игроков клуба с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему.

Суть иска сводится к тому, что "Казаньоргсинтез" может недополучить компенсацию в размере 5 млн евро в случае перехода игрока в другую команду. Определением Авиастроительного районного суда Казани от 19 июля 2017 года этот иск был принят к производству суда.

Ответчиком по иску являются Канунников, а также бывший финансовый директор клуба Ильдус Махмутов. Ранее в СМИ сообщалось, что Канунников может перейти в московский "Спартак".

Сообщалось также, что в качестве обеспечительной меры по иску по заявлению "Казаньоргсинтеза" "Рубину" было запрещено производить увольнение игрока, в том числе издавать приказ об увольнении и выдавать на руки трудовую книжку.

Также Российскому футбольному союзу (РФС), Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), Футбольной национальной лиге (ФНЛ) было запрещено осуществление любых регистрационных действий игрока, предусмотренных регламентами соревнований, проводимых под эгидой РФС и Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов.

В том числе было запрещено принимать решения о внесении Канунникова в заявочный лист какого-либо футбольного клуба для участия в соревнованиях, принятие от какого-либо футбольного клуба документов и заявлений, необходимых для регистрации игрока, заявлений игрока о внесении его в заявочный лист какого-либо футбольного клуба.