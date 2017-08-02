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Ефимова снялась с российского этапа Кубка мира по состоянию здоровья

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова снялась с российского этапа Кубка мира, сообщает пресс-служба Efimova Team в среду.

"Тренерский штаб Efimova Team после утренней части первого дня этапа Кубка мира в Москве принял решение снять Юлию Ефимову с дальнейших соревнований - из-за проявившихся проблем со здоровьем", - говорится в сообщении.

"Таким образом, Юлия не выступит ни сегодня вечером в финале на 50 м брассом, куда отобралась с пятым временем, ни завтра на 200 м брассом. Ничего страшного, однако, дополнительной нагрузки лучше избежать", - отмечается там же.

Первый этап Кубка мира FINA по плаванию проходит 2-3 августа в бассейне спортивного комплекса "Олимпийский".

Теги: плавание, Юлия Ефимова
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