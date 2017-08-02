Букмекеры оценили шансы "Зенита" и "Краснодара" на успех в ответных матчах ЛЕ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар", представляющий одноименный город, и петербургский "Зенит" являются фаворитами ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

"Зенит" ответный матч против израильского клуба "Бней Иегуда" проведет дома. Коэффициент на победу российской команды в основное время составляет 1,12, на успех соперника – 17,00 (на ничью – 7,00).

Матч пройдет 3 августа в Петербурге и стартует в 20:00 мск. Результат первого матча – 2:0 в пользу "Зенита".

Что касается "Краснодара", то он на выезде сыграет с датским "Люнгбю". Коэффициент на победу "Краснодара" в основное время равен 2,15, на успех "Люнгбю" - 3,10 (на ничью – 3,30).

Матч также пройдет 3 августа, на поле "Люнгбю". Начало – 20:45 мск. Результат первой встречи – 2:1 в пользу "Краснодара".

По итогам прошедшего сезона "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице. "Зенит" - бронзовый призер.

Для выхода в групповую стадию турнира им необходимо преодолеть третий квалификационный раунд и раунд плей-офф.

Россию на турнире представит также московский "Локомотив". В качестве обладателя Кубка России он автоматически попал в основную, групповую стадию.