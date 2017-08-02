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Букмекеры оценили шансы "Зенита" и "Краснодара" на успех в ответных матчах ЛЕ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар", представляющий одноименный город, и петербургский "Зенит" являются фаворитами ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

СпортНазваны арбитры на ответные матчи Лиги Европы с участием "Зенита" и "Краснодара"Читать подробнее

"Зенит" ответный матч против израильского клуба "Бней Иегуда" проведет дома. Коэффициент на победу российской команды в основное время составляет 1,12, на успех соперника – 17,00 (на ничью – 7,00).

Матч пройдет 3 августа в Петербурге и стартует в 20:00 мск. Результат первого матча – 2:0 в пользу "Зенита".

Что касается "Краснодара", то он на выезде сыграет с датским "Люнгбю". Коэффициент на победу "Краснодара" в основное время равен 2,15, на успех "Люнгбю" - 3,10 (на ничью – 3,30).

Матч также пройдет 3 августа, на поле "Люнгбю". Начало – 20:45 мск. Результат первой встречи – 2:1 в пользу "Краснодара".

По итогам прошедшего сезона "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице. "Зенит" - бронзовый призер.

Для выхода в групповую стадию турнира им необходимо преодолеть третий квалификационный раунд и раунд плей-офф.

Россию на турнире представит также московский "Локомотив". В качестве обладателя Кубка России он автоматически попал в основную, групповую стадию.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Краснодар, ФК Зенит
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