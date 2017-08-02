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ЦСКА - АЕК. Онлайн

В Москве проходит ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между российским футбольным клубом ЦСКА и греческой командой АЕК

ЦСКА - АЕК. Онлайн
Фото: panthermedia/vostock-photo

ЦСКА - АЕК 0:0

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Витиньо, Федор Чалов.

АЕК: Яннис Анестис, Элдер Лопеш, Урош Чосич, Огнен Враньеш, Дмитрий Чигринский, Михалис Бакакис, Якою Юханссон, Андре Симоеш, Петрос Манталос, Марко Ливайя, Виктор Клонаридис.

2'

Атака ЦСКА. Витиньо прострелил вдоль ворот справа. Защитник гостей, к кому прилетел мяч, выбил снаряд из своей штрафной

1'

В таких расцветках играют команды. ЦСКА - с синим цветом

1'

Матч начался. С мячом футболисты АЕКа!

Прославленный отечественный хоккеист Сергей Гончар делает символический ввод мяча в игру

Команды выходят на поле!

Ну а ЦСКА в особом представлении не нуждается. Некоторые из армейцев, кстати, на этом фото (некоторое время назад)

Небезызвестный Дмитрий Чигринский, украинский защитник. В России не играл, зато выступал за "Барселону" (ту самую, которую покидает и Неймар). В составе "Барсы" провел один сезон, но стал чемпионом Испании и победителем клубного чемпионата мира. За его плечами также успешное выступление в донецком "Шахтере", где он, например, становился шестикратным чемпионом Украины, а однажды выиграл Кубок УЕФА.

Или взять боснийского защитника Огнена Враньеша. Когда-то играл за "Краснодар", "Аланию". В прошлом году за "Томь".

В составе АЕКа есть и известные нам игроки. Например, сербский защитник Урош Чосич, бывший игрок ЦСКА. Четыре года (с 2009 по 2013) он числился в составе армейского клуба, но ни одной официальной игры за него не провел. Это время провел в арендах в сербской "Црвене Звезде" (откуда и переходил в ЦСКА) и итальянской "Пескаре". В АЕКе - с 2017 года. Если верить справочникам, то матч против ЦСКА будет для него дебютным в составе греческого клуба.

Да, состав АЕКа, но уже в графическом формате, в виде картинки

Стартовый состав АЕКа выглядит следующим образом: Яннис Анестис, Элдер Лопеш, Урош Чосич, Огнен Враньеш, Дмитрий Чигринский, Михалис Бакакис, Якою Юханссон, Андре Симоеш, Петрос Манталос, Марко Ливайя, Виктор Клонаридис.

Стартовый состав ЦСКА:

Сообщим вам об арбитрах, которые будут обслуживать сегодняшний матч:

Потом, правда, "Спартак" стал чемпионом России (сменив, правда, главного тренера) и вместе с золотыми медалями получил путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

В прошлом году московский клуб также играл с АЕКом в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Правда, не с греческим, а кипрским. И не ЦСКА, а "Спартак".  И не выиграл, а проиграл.

ЦСКА выступает в турнире в качестве серебряного призера чемпионата России-2016/17. Для того, чтобы пробиться в основную, групповую стадию Лиги чемпионов, московскому клубу необходимо преодолеть третий квалификационный раунд лиги и раунд плей-офф.

Первая встреча состоялась в прошлый вторник в Афинах и завершилась победой армейцев со счетом 2:0. Так что шансы на общий успех у ЦСКА достаточно высоки. Да и котировки букмекеров говорят "примерно" о том же.

Матч пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:00 по местному времени.

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между московским ЦСКА и греческим АЕКом.

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА, ФК АЕК Греция
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