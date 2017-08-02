ЦСКА - АЕК. Онлайн

В составе АЕКа есть и известные нам игроки. Например, сербский защитник Урош Чосич, бывший игрок ЦСКА. Четыре года (с 2009 по 2013) он числился в составе армейского клуба, но ни одной официальной игры за него не провел. Это время провел в арендах в сербской "Црвене Звезде" (откуда и переходил в ЦСКА) и итальянской "Пескаре". В АЕКе - с 2017 года. Если верить справочникам, то матч против ЦСКА будет для него дебютным в составе греческого клуба.