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Спорт

"Барселона" подтвердила намерение Неймара покинуть клуб

Есть обновление от 14:51

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Неймар пропустил утреннюю тренировку "Барселоны", так как уведомил клуб о своем намерении покинуть команду, сообщает пресс-служба ФК в среду.

Сообщается, что руководство "Барселоны" пошло навстречу игроку и отпустило его уладить свои дела.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" может купить бразильца за 222 млн евро, что является суммой отступных. Контракт же Неймара с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года. СМИ сообщали, что каталонский клуб прилагает все усилия для того, чтобы переход не состоялся.

Неймар перешел из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании.

Теги: футбол, Неймар, ФК Барселона
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