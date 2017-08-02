"Барселона" подтвердила намерение Неймара покинуть клуб

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Неймар пропустил утреннюю тренировку "Барселоны", так как уведомил клуб о своем намерении покинуть команду, сообщает пресс-служба ФК в среду.

Сообщается, что руководство "Барселоны" пошло навстречу игроку и отпустило его уладить свои дела.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" может купить бразильца за 222 млн евро, что является суммой отступных. Контракт же Неймара с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года. СМИ сообщали, что каталонский клуб прилагает все усилия для того, чтобы переход не состоялся.

Неймар перешел из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании.