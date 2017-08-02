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Спорт

Тульский "Арсенал" вновь оштрафовали за неправильный выход из автобуса

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский "Арсенал" на 20 тысяч рублей за неправильный выход команды из автобуса перед матчем 3-го тура чемпионата России против казанского "Рубина".

В частности, игроки "Арсенала" по приезде на игру выходили из автобуса через заднюю и переднюю дверь.

Таким образом, клуб нарушил пункт 4.1.технического регламента премьер-лиги - игроки должны выходить через переднюю дверь с интервалом 3-5 секунд.

Руководство тульского "Арсенала" еще некоторое время назад обратилось в РФПЛ с просьбой пересмотреть пункт технического регламента, касающегося порядка выхода футболистов из автобуса. Ранее клуб был оштрафован за аналогичное нарушение на 10 тыс. рублей.

Матч "Рубин" - "Арсенал" состоялся 29 июля и завершился победой хозяев поля - 2:1.

Теги: футбол, Арсенал Тула, КДК, РФС
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