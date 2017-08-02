"Спартак" арендовал полузащитника "Челси"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Московский ФК "Спартак" объявил о переходе в команду хорватского полузащитника Марио Пашалича, который будет играть в столичном клубе на правах аренды. Сам же футболист принадлежит лондонскому "Челси".

"ФК "Спартак-Москва" и ФК "Челси" (Англия) согласовали условия аренды хорватского полузащитника Марио Пашалича. Сегодня в Риме с ним был подписан личный контракт. Арендное соглашение футболиста с нашим клубом будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года", говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

В Хорватии 20-летний игрок защищал цвета "Хайдук Сплит", в составе которого становился обладателем кубка страны (2012/2013). В 2014 году права на футболиста перешли к "Челси". С тех пор игрок на правах аренды выступал за испанский "Эльче" и французский "Монако". В прошлом сезоне Пашалич был арендован "Миланом". Полузащитник провел за итальянскую команду 27 матчей и забил 5 голов. В составе клуба Марио выиграл Суперкубок Италии (2016).

За "Челси" он не сыграл ни одного матча.

Отмечается, что Пашалич выступал за юношескую и молодежную сборные Хорватии и является кандидатом в национальную команду своей страны.