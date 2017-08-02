Названы стартовые составы ЦСКА и АЕКа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Тренерские штабы московского ЦСКА и греческого АЕКа определились со стартовыми составами команд на ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут на поле в составе ЦСКА будут присутствовать следующие игроки: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Виктор Васин, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Витиньо, Федор Чалов.

Стартовый состав АЕКа выглядит следующим образом: Яннис Анестис, Элдер Лопеш, Урош Чосич, Огнен Враньеш, Дмитрий Чигринский, Михалис Бакакис, Якою Юханссон, Андре Симоеш, Петрос Манталос, Марко Ливайя, Виктор Клонаридис.

Матч пройдет в среду в Москве, его начало запланировано на 20:00 мск.

Первая встреча этих команд прошла на прошлой неделе в Греции и завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0.

ЦСКА выступает в турнире в качестве серебряного призера чемпионата России-2016/17. Для того, чтобы пробиться в основную, групповую стадию Лиги чемпионов, московскому клубу необходимо преодолеть третий квалификационный раунд лиги и раунд плей-офф.

Место в основной стадии себе забронировал московский "Спартак" - благодаря выигранному им золоту чемпионата России.