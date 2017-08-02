Московское "Динамо" арендовало футболиста "Зенита" Цаллагова

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Защитник петербургского "Зенита" Ибрагим Цаллагов на правах аренды перешел в московское "Динамо", о чем сообщается на сайте столичного клуба.
""Динамо" арендовало Цаллагова у "Зенита" до конца сезона 2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером", - говорится в сообщении.
"26-летний футболист может сыграть сразу на трех позициях – справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты", - отмечается в тексте сообщения.
"Динамо" при этом напоминает, что в данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов. "Однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт", - заверили в клубе.
Цаллагов перешел в "Зенит" в декабре прошлого года, а до этого – в период 2000-2006 - защищал цвета самарских "Крыльев Советов".
Ибрагим Цаллагов в Динамо! Он арендован у @zenit_spb до конца сезона 2017/18. Добро пожаловать, Ибрагим! https://t.co/HotQjUXYca pic.twitter.com/zKWrlkNMtg— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 августа 2017 г.