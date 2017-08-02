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Спорт Чемпионат России по футболу-2017/18

Московское "Динамо" арендовало футболиста "Зенита" Цаллагова

"Динамо" напомнило о наложенном на него запрете на регистрацию новых игроков, но пообещало скоро закрыть этот "технический вопрос"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Защитник петербургского "Зенита" Ибрагим Цаллагов на правах аренды перешел в московское "Динамо", о чем сообщается на сайте столичного клуба.

""Динамо" арендовало Цаллагова у "Зенита" до конца сезона 2017/18, игрок будет выступать под 15-м номером", - говорится в сообщении.

"26-летний футболист может сыграть сразу на трех позициях – справа и слева в защите, а также в опорной зоне полузащиты", - отмечается в тексте сообщения.

"Динамо" при этом напоминает, что в данный момент на клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов. "Однако это технический вопрос, в скором времени он будет закрыт", - заверили в клубе.

Цаллагов перешел в "Зенит" в декабре прошлого года, а до этого – в период 2000-2006 - защищал цвета самарских "Крыльев Советов".

Теги: футбол, ФК Зенит, ФК Динамо Москва
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