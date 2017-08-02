ЦСКА победил АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Состоявшийся в Москве ответный матч завершился победой армейцев с минимальным счетом

Футболисты ЦСКА радуют голу в ворота АЕКа в ответном матче

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА завоевал путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, по сумме двух встреч обыграв в третьем квалификационном раунде соперников из греческого АЕКа.

Ответный матч, прошедший в Москве в четверг, завершился со счетом 1:0. Автором гола стал Бибрас Натхо, отличившийся на 74-й минуте. В данном игровом эпизоде футболисты московского клуба заработали право на угловой. Натхо откликнулся на скидку мяча партнером головой и у штанги отправил мяч в створ. При этом полузащитник вышел на замену за две минуты до взятия имворот.

Результат первого матча, состоявшегося в Афинах на прошлой неделе, - 2:0 в пользу ЦСКА.

ЦСКА выступает в турнире в качестве серебряного призера чемпионата России-2016/17. Для того чтобы пробиться в основную, групповую стадию Лиги чемпионов, московскому клубу теперь необходимо преодолеть раунд плей-офф.

Место в основной стадии себе забронировал московский "Спартак" - благодаря выигранному им золоту чемпионата России.