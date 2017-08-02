ЦСКА победил АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА завоевал путевку в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, по сумме двух встреч обыграв в третьем квалификационном раунде соперников из греческого АЕКа.
Ответный матч, прошедший в Москве в четверг, завершился со счетом 1:0. Автором гола стал Бибрас Натхо, отличившийся на 74-й минуте. В данном игровом эпизоде футболисты московского клуба заработали право на угловой. Натхо откликнулся на скидку мяча партнером головой и у штанги отправил мяч в створ. При этом полузащитник вышел на замену за две минуты до взятия имворот.
Результат первого матча, состоявшегося в Афинах на прошлой неделе, - 2:0 в пользу ЦСКА.
ЦСКА выступает в турнире в качестве серебряного призера чемпионата России-2016/17. Для того чтобы пробиться в основную, групповую стадию Лиги чемпионов, московскому клубу теперь необходимо преодолеть раунд плей-офф.
Место в основной стадии себе забронировал московский "Спартак" - благодаря выигранному им золоту чемпионата России.
Победа! С минимальным счетом обыграли АЕК во втором матче и вышли в следующий раунд. Жеребьёка раунда плей-офф Лиги чемпионов - 4 августа! pic.twitter.com/2Z7M4Tts8f— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 августа 2017 г.