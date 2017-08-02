Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде

Россиянка посетовала на боли в левом предплечье, преследовавшие ее в матче первого круга, игра второго раунда с украинкой Цуренко не состоится

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с теннисного турнира в Стэнфорде (США), сообщается на сайте соревнования в среду.

"К сожалению, мне нужно сняться с сегодняшнего матча. В конце матча в понедельник я почувствовала боль в левом предплечье. После обследования врач рекомендовал мне не рисковать", - приводятся слова Шараповой.

В понедельник Шарапова в первом круге турнира встречалась с американкой Дженнифер Брэйди и победила ее со счетом 6:1, 4:6, 6:0. В ночь на четверг ожидался матч россиянки против украинки Леси Цуренко, но он не состоится. Таким образом, представительница Украины автоматически получает путевку в следующую стадию турнира.

Шарапова - экс-лидер рейтинга WTA, победительница всех турниров серии "Большого шлема". Весной спортсменка возобновила выступления после дисквалификации за мельдоний, но в мае получила травму и пропустила ряд турниров.