Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру

СМИ сообщили, что матча-реванша Кличко против боксера Энтони Джошуа уже не будет

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Украинский боксер Владимир Кличко сообщил, что завершает спортивную карьеру.

"В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны - или хотим - переключить, так сказать, нашу активную часть и подготовиться в следующей главе: к новым вызовам, испытаниями, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил и сейчас пришла моя очередь сделать это", - говорится в опубликованном Кличко видео.

В свою очередь корреспондент издания Sport Bild в твиттере в четверг написал, что матча-реванша Кличко против боксера Энтони Джошуа уже не будет.

Официальный сайт Владимира Кличко в настоящее время не работает из-за превышения трафика.

Как сообщалось, 29 апреля экс-обладатель титулов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA 41-летний Владимир Кличко уступил в титульном поединке за пояс по версиям WBA и IBO британцу Энтони Джошуа.

В 11-м раунде боя, который проходил на лондонском стадионе "Уэмбли", соперник дважды отправил украинца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Кличко последний раз выходил на ринг 28 ноября 2015 года, когда проиграл по очкам в титульном поединке британцу Тайсону Фьюри и потерял все свои пояса. После этого стороны несколько раз пытались договориться о реванше, но он так и не состоялся. В октябре 2016 года Фьюри отказался от своих титулов.

Ранее карьеру также завершил старший брат Владимира Кличко Виталий, в прошлом чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а ныне мэр Киева.