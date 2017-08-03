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Карякин победил Свидлера в первом туре турнира в Сент-Луисе

Во втором туре россиянин сыграет с Карлсеном

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин переиграл соотечественника Петра Свидлера в первом туре Кубка Синкфилда в Сент-Луисе (США).

В других партиях тура армянин Левон Аронян нанес поражение россиянину Яну Непомнящему, а француз Максим Вашье-Лаграв переиграл американца Уэсли Со. Вничью завершились партии между американцем Фабиано Каруана и норвежцем Магнусеном Карлсеном и индийцем Вишванатаном Ананд и Хикару Накамурой из США.

Во втором туре сыграют: Карлсен - Карякин, Аронян - Каруана, Накамура - Вашье-Лаграв, Свидлер - Ананд, Непомнящий - Со.

Теги: шахматы, Сергей Карякин
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