Карякин победил Свидлера в первом туре турнира в Сент-Луисе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин переиграл соотечественника Петра Свидлера в первом туре Кубка Синкфилда в Сент-Луисе (США).
В других партиях тура армянин Левон Аронян нанес поражение россиянину Яну Непомнящему, а француз Максим Вашье-Лаграв переиграл американца Уэсли Со. Вничью завершились партии между американцем Фабиано Каруана и норвежцем Магнусеном Карлсеном и индийцем Вишванатаном Ананд и Хикару Накамурой из США.
Во втором туре сыграют: Карлсен - Карякин, Аронян - Каруана, Накамура - Вашье-Лаграв, Свидлер - Ананд, Непомнящий - Со.