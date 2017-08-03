Спорт ЧМ-2018

Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"

В РФС пояснили, что в эти сроки многие сборные заняты в отборе на ЧМ-2018, а с теми, у кого низкий рейтинг ФИФА, россияне играть не планируют

Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор в период с 28 августа по 3 сентября и в рамках сбора сыграет контрольный матч с московским "Динамо".

"Достигнута договоренность о проведении в воскресенье, 3 сентября, контрольного матча с московским "Динамо". Эта игра состоится на "Арене Химки", о времени будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что международных контрольных матчей c участием сборной России проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействовано в отборочных раундах чемпионата мира 2018 года, "а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют".

"У нас не будет в эти сроки матчей международного уровня, но мы проведем 3 сентября контрольную встречу с московским "Динамо". Благодарим руководство и тренерский штаб столичного клуба за то, что они согласились с нами сыграть", - отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Наставник российской команды рассказал, что "уже достигнута договоренность" с национальными сборными, которые станут соперниками сборной России в контрольных матчах в октябре и ноябре. О месте и времени проведения этих матчей будет объявлено после соблюдения всех формальностей.

Теги: футбол, ФК Динамо Москва
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Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"

Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"В РФС пояснили, что в эти сроки многие сборные заняты в отборе на ЧМ-2018, а с теми, у кого низкий рейтинг ФИФА, россияне играть не планируют Подробнее
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