В России создали московский гандбольный клуб "Спартак"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России (ФГР) объявила о создании в стране гандбольного клуба "Спартак" (Москва).

"Клуб создан при поддержке МФСО "Спартак", Федерации гандбола Москвы, международного спортивного клуба "Спартак", футбольного клуба "Спартак-Москва", хоккейного и мини-футбольного "Спартака"", - говорится в сообщении пресс-службы ФГР.

"Спартак" начнёт выступления в Суперлиге уже в ближайшем сезоне-2017/18, который стартует в сентябре.

Главным тренером стал бывший игрок сборной России по гандболу Василий Филиппов. Капитаном новой команды будет многократный чемпион России, игрок национальной сборной Дмитрий Ковалёв.

Президент ФГР Сергей Шишкарев заявил: "Для Федерации гандбола России и для меня лично появление московского клуба с этим славным именем – очень важное событие. "Спартак" – это любовь миллионов болельщиков, уверен, что она не обойдёт стороной и новый гандбольный клуб. Мы надеемся, что конкуренция в чемпионате России возрастёт, что пойдёт на пользу всему мужскому гандболу в России".

Планируется, что команда будет выступить в ледовом дворце "Спартак" в Сокольниках, дворце спорта в Крылатском. В настоящее время идёт согласование мест проведения матчей нового гандбольного клуба.