Футбольная лига Испании отклонила платеж ПСЖ за Неймара в размере 222 млн евро

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футбольная лига Испании (Ла Лига) не стала принимать платеж французского "Пари Сен-Жермен" за нападающего "Барселоны" Неймара, сообщает AS.

Отмечается, что Ла Лига отклонила платеж в размере 222 млн евро, мотивируя это тем, что не имеет сведений о происхождении этих денег и подозревает ПСЖ в нарушении финансового фэйр-плей.

Накануне "Барселона" официально подтвердила намерение бразильского форварда Неймара покинуть клуб.

"Неймар и его отец сегодня утром объявили о желании покинуть клуб. По контракту, с 1 июля сумма отступных за игрока составляет 222 млн евро и должна быть выплачена (покупателем) в полном объеме", - сообщила пресс-служба ФК.

Отмечается, что контракт Неймара с каталонцами продолжает действовать и игрок может тренироваться с командой.

Ранее сообщалось, что Неймар попрощался с игроками "Барселоны", которые пытались отговорить его уходить из клуба. На 25-летнего нападающего претендует французский "Пари Сен-Жермен".

Контракт же Неймара с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года. СМИ сообщали, что каталонский клуб прилагает все усилия для того, чтобы переход не состоялся.

Неймар перешел из бразильского "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. В составе "Барселоны" он стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании.