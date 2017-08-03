Защитник "Фулхэма" и сборной Исландии Сигурдссон перешел в "Рубин"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Защитник сборной Исландии и английского "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон на правах аренды продолжит карьеру в "Рубине", сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано до окончания сезона 2017/18. 31-летний футболист будет выступать за казанцев под игровым номером "5".

Сигурдссон ранее выступал за "Филкир" (Исландия), "Гётеборг" (Швеция), "Копенгаген" (Дания), "Краснодар", "Фулхэм" (Англия). За "Краснодар" сыграл 86 матчей, забил 4 мяча; за "Фулхэм" сыграл 18 матчей, забил 1 мяч; за сборную Исландии сыграл 69 матчей, провел 3 гола.

На чемпионате Европы 2016 года во Франции отыграл все пять матчей без замен в составе сборной Исландии, дойдя до четвертьфинала турнира.