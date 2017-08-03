Власти Подмосковья задумали оснастить электрички к ЧМ-2018 барными стойками

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пригородные поезда, которые будут перевозить болельщиков по Подмосковью в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года, будут оформлены в стилистике соревнований, оснащены комфортными креслами и, возможно, барными стойками, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"К июню следующего года мы планируем запустить брендированные электрички, посвященные чемпионату мира по футболу. Их планируется брендировать снаружи, так как они должны быть узнаваемы в тематике ЧМ-2018", - сказала Косарева на пресс-конференции в четверг, добавив, что такие поезда запустят в регионе в июне следующего года.

По ее словам, Центральная пригородная пассажирская компания рассматривает вариант установки внутри брендированных вагонов барных стоек. Кроме того, они будут оборудованы комфортными креслами и аудиогидами на двух языках.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств, уточнила министр.