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ИААФ продлила отстранение ВФЛА

166 делегатов проголосовали за продление санкций и 21 - против

ИААФ продлила отстранение ВФЛА
Учебно-тренировочный центр для спортсменов "Новогорск"
Фото: ТАСС, Артем Коротаев

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Делегаты Конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) проголосовали за пролонгацию приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщаетcя в четверг в твиттере ИААФ.

Как сообщает Insidethegames, 166 делегатов проголосовали за продление санкций и 21 - против.

Конгресс ИААФ проходит в Лондоне в преддверии проведения в британской столице чемпионата мира по легкой атлетике (5-13 августа).

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил разочарование решением делегатов конгресса.

"Конечно, мы надеялись на лучшее, и разочарованы этим решением. Я благодарю представителей тех стран, которые сегодня проголосовали в пользу ВФЛА. Это говорит о том, что доверие к России растет", - цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта.

"Более того, рабочая группа ИААФ признает большой прогресс по выполнению ряда условий по восстановлению членства ВФЛА. При этом они считают, что некоторые условия еще не выполнены. Например, наши спортсмены не имеют достаточный уровень количества допинг-проб", - добавил министр, заверив, что "с российской стороны проделана огромная работа по устранению ранее выявленных проблем и восстановлению ВФЛА".

"Для нас важно донести нашу позицию, продемонстрировать прогресс в части реализации "дорожной карты" по восстановлению федерации (в правах). Со своей стороны Минспорт оказывает полную поддержку в подготовке легкоатлетов, которые сейчас могут выступать на международных аренах. Более того, на уровне правительства РФ утвержден комплекс мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте. Это очень серьёзный шаг", - отметил чиновник.

"Важным этапом восстановления ВФЛА станет восстановление РУСАДА, где уже в сентябре ожидается мониторинговый визит ВАДА. Перечень оставшихся критериев по восстановлению, которые сегодня опубликовала WADA, для нас не являются новостью. Мы продолжаем работать по плану", - добавил он.

Членство ВФЛА в ИААФ временно приостановлено с ноября 2015 года после публикации доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о ситуации с допингом в России.

В настоящее время российские легкоатлеты не имеют права выступать на международной арене.

Позднее организация разработала ряд критериев, при соответствии которым российские спортсмены могут подавать индивидуальные заявки на выступление на международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. В случае победы на чемпионате мира или Европы в честь россиян, допущенных до старта, не будет звучать национальный гимн и не будет поднят российский флаг.

В итоге к чемпионату мира в Лондоне были допущены 19 российских легкоатлетов. Все они будут выступать под нейтральным флагом.

Теги: легкая атлетика, ИААФ, ВФЛА, допинг
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