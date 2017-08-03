Шарапова пропустит турнир в Торонто из-за травмы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Организаторы теннисного турнира Rogers Cup в Торонто объявили о том, что россиянка Мария Шарапова не сможет выступить в соревновании из-за травмы.

Теперь Шарапову, которой организаторы ранее предоставили специальное приглашение (wild card), заменит румынка Бьянка Андрееску.

"Мне очень жаль, что в этом году я пропущу турнир. Я благодарю организаторов турнира за wild card и моих поклонников в Торонто за их поддержку. Мне жаль, что травма вновь удерживает меня от корта, и я буду работать изо всех сил, чтобы как можно скорее вернуться в игру, которую люблю", - приводятся слова Шараповой на сайте турнира. Сам турнир пройдет с 5 по 13 августа.

.@MariaSharapova withdraws from Rogers Cup with an injury.



We wish you a speedy recovery, Maria!https://t.co/aeMs68SzwG pic.twitter.com/WxrK7GZIbP — Rogers Cup Toronto (@rogerscup) 3 августа 2017 г.

Накануне вечером стало известно, что Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде (США). Россиянка посетовала на боли в левом предплечье, преследовавшие ее в матче первого круга против американки Дженнифер Брэйди. Матч второго раунда с украинкой Лесей Цуренко, который должен был пройти в ночь на четверг, не состоялся: представительница Украины автоматически получила путевку в следующую стадию турнира.

Шарапова - экс-лидер рейтинга WTA, победительница всех турниров серии "Большого шлема". Весной спортсменка возобновила выступления после дисквалификации за мельдоний, но в мае получила травму и пропустила ряд турниров.