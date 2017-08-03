Писториуса доставили в больницу из-за боли в груди

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прославленного спортсмена-паралимпийца Оскара Писториуса доставили в четверг в больницу из-за боли в груди, сообщает АР.

Предполагается, что Писториус проведет ночь в больнице под наблюдением врачей. Более подробных данных о состоянии здоровья бывшего спортсмена пока не поступало.

В июле прошлого года суд в ЮАР приговорил Писториуса к шести годам тюрьмы за убийство своей возлюбленной Ривы Стенкамп. Такое решение суд принял по итогам рассмотрения апелляции на прежний, несколько более мягкий приговор.

В 2014 году суд признал Писториуса виновным в непредумышленном убийстве и приговорил к пяти годам заключения. Как сообщалось, бегун застрелил свою девушку через дверь ванной, приняв ее за грабителя. Инцидент, приведший к ее гибели, произошел в 2013 году.

Легкоатлет-ампутант Писториус является шестикратным чемпионом Паралимпийских игр. В 2012 году он стал первым в истории человеком без обеих ног, принявшим участие в Олимпиаде среди здоровых спортсменов.