"Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда турнира "Зенит" уступил израильской команде "Бней Иегуда", но и этого ему оказалось достаточно

Болельщики "Зенита" на матче в четверг

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" завоевали путевку в раунд плей-офф Лиги Европы, где поборются за выход в групповую стадию турнира.

В ответном матче третьего квалификационного раунда против израильского клуба "Бней Иегуда" российский клуб на своем поле уступил со счетом 0:1, однако по сумме двух встреч оказался сильнее: первый матч, состоявшийся неделю назад, завершился победой "Зенита" – 2:0.

Что касается автора единственного гола на стадионе "Санкт-Петербург Арена", то им стал Альмог Буцагло, отличившийся на 67-й минуте.