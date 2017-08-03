"Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" завоевали путевку в раунд плей-офф Лиги Европы, где поборются за выход в групповую стадию турнира.
В ответном матче третьего квалификационного раунда против израильского клуба "Бней Иегуда" российский клуб на своем поле уступил со счетом 0:1, однако по сумме двух встреч оказался сильнее: первый матч, состоявшийся неделю назад, завершился победой "Зенита" – 2:0.
Что касается автора единственного гола на стадионе "Санкт-Петербург Арена", то им стал Альмог Буцагло, отличившийся на 67-й минуте.
#ЗенитБнейИегуда: фоторепортаж о матче на @spb_stadiumhttps://t.co/k7jLmy1Qfy pic.twitter.com/tN0hEFMN1o— ФК "Зенит" (@zenit_spb) 3 августа 2017 г.