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"Краснодар" вновь победил "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Ответный матч завершился со счетом 3:1 в пользу российского клуба

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" добились второй победы над датским "Люнгбю" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА и вышли в раунд плей-офф, где поборются за выход в групповую стадию турнира.

Ответный матч, прошедший в Дании в четверг, завершился со счетом 3:1 в пользу "Краснодара".

Два гола в ответной встрече провел Маурисио Перейра – на 9-й и 22-й минутах. На 28-й минуте отличился футболист "Люнгбю" Миккель Йенсен. На 89-й минуте пенальти реализовал Павел Мамаев, упрочив, таким образом, преимущество "Краснодара" в счете.

Результат первой встречи, состоявшейся неделей ранее в Краснодаре, - 2:1 в пользу российского клуба.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Краснодар
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