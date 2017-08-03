"Краснодар" вновь победил "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" добились второй победы над датским "Люнгбю" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА и вышли в раунд плей-офф, где поборются за выход в групповую стадию турнира.
Ответный матч, прошедший в Дании в четверг, завершился со счетом 3:1 в пользу "Краснодара".
Два гола в ответной встрече провел Маурисио Перейра – на 9-й и 22-й минутах. На 28-й минуте отличился футболист "Люнгбю" Миккель Йенсен. На 89-й минуте пенальти реализовал Павел Мамаев, упрочив, таким образом, преимущество "Краснодара" в счете.
90' ГОООООООЛ! Павел Мамаев уверенно забивает с точки! #ЛюнгбюКраснодар 1:3— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 3 августа 2017 г.
Результат первой встречи, состоявшейся неделей ранее в Краснодаре, - 2:1 в пользу российского клуба.