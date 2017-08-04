Карякин уступил Карлсену в Сент-Луисе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Карякин проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену во втором раунде Кубка Синкфилда в Сент-Луисе (США). Россиянин играл черными фигурами и уступил на 42-м ходу.

Остальные партии второго раунда турнира закончились так: американец Хикару Накамура сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, россиянин Ян Непомнящий уступил американцу Уэсли Со, а еще один представитель России Петр Свидлер сыграл вничью с Вишванатаном Анандом из Индии.

Кубок Синкфилда является третьим этапом Grand Chess Tour.

В прошлом году Сергей Карякин боролся за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном (Карлсен победил). В конце декабря россиянин сумел стать чемпионом мира по блицу на первенстве планеты в Дохе, обыграв, в частности, в личной встрече Карлсена.