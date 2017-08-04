Главные новости
ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участникиВ миреСаркози заподозрили в получении взяток от КатараВ РоссииНовосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплате
Спорт

Карякин уступил Карлсену в Сент-Луисе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Сергей Карякин проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену во втором раунде Кубка Синкфилда в Сент-Луисе (США). Россиянин играл черными фигурами и уступил на 42-м ходу.

Остальные партии второго раунда турнира закончились так: американец Хикару Накамура сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, россиянин Ян Непомнящий уступил американцу Уэсли Со, а еще один представитель России Петр Свидлер сыграл вничью с Вишванатаном Анандом из Индии.

Кубок Синкфилда является третьим этапом Grand Chess Tour.

В прошлом году Сергей Карякин боролся за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном (Карлсен победил). В конце декабря россиянин сумел стать чемпионом мира по блицу на первенстве планеты в Дохе, обыграв, в частности, в личной встрече Карлсена.

Теги: шахматы, Сергей Карякин, Магнус Карлсен
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Неймар стал игроком ПСЖНеймар стал игроком ПСЖ
Контракт бразильца с французским клубом будет действовать пять летПодробнее
"Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы"Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда турнира "Зенит" уступил израильской команде "Бней Иегуда", но и этого ему оказалось достаточноПодробнее
ИААФ продлила отстранение ВФЛАИААФ продлила отстранение ВФЛА
166 делегатов проголосовали за продление санкций и 21 - противПодробнее
Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"
В РФС пояснили, что в эти сроки многие сборные заняты в отборе на ЧМ-2018, а с теми, у кого низкий рейтинг ФИФА, россияне играть не планируютПодробнее
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеруВладимир Кличко завершил боксерскую карьеру
СМИ сообщили, что матча-реванша Кличко против боксера Энтони Джошуа уже не будетПодробнее
Глава ВФЛА расскажет о ситуации в российской легкой атлетике на конгрессе ИААФГлава ВФЛА расскажет о ситуации в российской легкой атлетике на конгрессе ИААФ
Доклад будет "жестким и объективным", пообещал Дмитрий ШляхтинПодробнее
Шарапова снялась с турнира в СтэнфордеШарапова снялась с турнира в Стэнфорде
Россиянка посетовала на боли в левом предплечье, преследовавшие ее в матче первого круга, игра второго раунда с украинкой Цуренко не состоитсяПодробнее
Луческу возглавил сборную ТурцииЛуческу возглавил сборную Турции
Контракт с экс-наставником петербургского "Зенита" подписан по схеме "2+1"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участникиВ миреСаркози заподозрили в получении взяток от КатараВ РоссииНовосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплатеВ миреЧто случилось этой ночью: пятница, 4 августаВ миреВ Дубае загорелся небоскреб Torch TowerСпортНеймар стал игроком ПСЖ

Россияне спокойно восприняли новые американские санкции

В целом большая часть жителей РФ читает, что санкции дали положительный эффект, чуть меньше - что они не оказали влияния на жизнь общества Подробнее

"Человек-паук" стал самым популярным фильмом июля в российских СМИ

"Человек-паук" стал самым популярным фильмом июля в российских СМИВ тройку лидеров также вошли "Планета обезьян: Война" и "Дюнкерк" Подробнее

"Роснефть" купила "Бурение Сервис Технологии" за 9 млрд рублей

Журналиста "Новой газеты" в случае отклонения его жалобы выдворят из РФ в сентябре

Возбуждено дело после гибели рабочих в колодце на воронежской свиноферме

"Роснефть" в апреле выдала венесуэльской PDVSA новый аванс в $1 млрд

Электричка сбила пешеходов на станции Перово в Москве

Карякин уступил Карлсену в Сент-Луисе

В московском метро рассказали о самых необычных забытых в подземке вещах в 2017 г.

Двое третьеклассников повредили более 40 надгробий в Нижегородской области

Минприроды предложило сократить в 10 раз водоохранную зону Байкала

Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,2-0,6%

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии снизилась на 20%

Президент Судана осенью приедет в Россию

Саркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболу

Саркози заподозрили в получении взятки при продвижении заявки Катара на ЧМ по футболуПо одной из версий, он получил взятку при покупке катарским фондом доли в футбольном клубе "Пари Сен Жермен" в 2011 году Подробнее

Французские ВМС перехватили яхту с кокаином на $250 млн

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции