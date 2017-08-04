Определился соперник ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Борьбу за выход в групповую стадию турнира армейцы проведут с швейцарским "Янг Бойз"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Соперником московского ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стал швейцарский "Янг Бойз"

Жеребьевка данной стадии турнира проходит в швейцарском Ньоне в пятницу.

Победитель пары получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

Первые матчи раунда плей-офф пройдет 15/16 августа, ответные – 22/23 августа.

ЦСКА выступает в турнире в качестве серебряного призера чемпионата России-2016/17. Для того чтобы пробиться в основную, групповую стадию Лиги чемпионов, московскому клубу теперь необходимо преодолеть раунд плей-офф. Турнирный путь армейский клуб начал с третьего квалификационного раунда, где по сумме двух встреч оказался сильнее греческого АЕКа.

Что касается "Янг Бойз", то эта команда в третьем раунде по сумме двух встреч победила киевское "Динамо".

Место в основной стадии себе забронировал московский "Спартак" - благодаря выигранному им золоту чемпионата России.