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Определился соперник ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Борьбу за выход в групповую стадию турнира армейцы проведут с швейцарским "Янг Бойз"

Определился соперник ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Болельщики ЦСКА
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Соперником московского ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА стал швейцарский "Янг Бойз"

Жеребьевка данной стадии турнира проходит в швейцарском Ньоне в пятницу.

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Победитель пары получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

Первые матчи раунда плей-офф пройдет 15/16 августа, ответные – 22/23 августа.

ЦСКА выступает в турнире в качестве серебряного призера чемпионата России-2016/17. Для того чтобы пробиться в основную, групповую стадию Лиги чемпионов, московскому клубу теперь необходимо преодолеть раунд плей-офф. Турнирный путь армейский клуб начал с третьего квалификационного раунда, где по сумме двух встреч оказался сильнее греческого АЕКа.

Что касается "Янг Бойз", то эта команда в третьем раунде по сумме двух встреч победила киевское "Динамо".

Место в основной стадии себе забронировал московский "Спартак" - благодаря выигранному им золоту чемпионата России.

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА
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