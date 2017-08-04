"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по раунду плей-офф ЛЕ

Борьбу за выход в групповую стадию "Зенит" проведет с голландским "Утрехтом", а "Краснодар" - с сербской "Црвеной Звездой"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Определились соперники петербургского "Зенита" и ФК "Краснодар" по раунду плей-офф Лиги Европы УЕФА, где определятся обладатели путевок в групповую стадию турнира.

Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Борьбу за выход в групповую стадию "Зенит" проведет с голландским "Утрехтом", а "Краснодар" - с сербской "Црвеной Звездой". Первые матчи пройдут 17 августа, ответные - через неделю. В первом матче "Зенит" и "Краснодар" сыграют в гостях.

По итогам прошедшего сезона "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице. "Зенит" - бронзовый призер.

Турнирный путь в Лиге Европы-2017/18 обе команды начали в третьем квалификационном раунде. По сумме двух встреч "Зенит" прошел израильскую команду "Бней Иегуда", а "Краснодар" - датскую команду "Люнгбю".

Россию на турнире представит также московский "Локомотив". В качестве обладателя Кубка России он автоматически попал в основную, групповую стадию.