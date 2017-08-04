Главные новости
В РоссииРудник "Мир" в Якутии затопило 200 тысячами кубометров грунтовых водВ РоссииК Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"В РоссииЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФ
Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по раунду плей-офф ЛЕ

Борьбу за выход в групповую стадию "Зенит" проведет с голландским "Утрехтом", а "Краснодар" - с сербской "Црвеной Звездой"

"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по раунду плей-офф ЛЕ
Фото: Reuters

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Определились соперники петербургского "Зенита" и ФК "Краснодар" по раунду плей-офф Лиги Европы УЕФА, где определятся обладатели путевок в групповую стадию турнира.

Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Борьбу за выход в групповую стадию "Зенит" проведет с голландским "Утрехтом", а "Краснодар" - с сербской "Црвеной Звездой". Первые матчи пройдут 17 августа, ответные - через неделю. В первом матче "Зенит" и "Краснодар" сыграют в гостях.

По итогам прошедшего сезона "Краснодар" занял четвертое место в турнирной таблице. "Зенит" - бронзовый призер.

Турнирный путь в Лиге Европы-2017/18 обе команды начали в третьем квалификационном раунде. По сумме двух встреч "Зенит" прошел израильскую команду "Бней Иегуда", а "Краснодар" - датскую команду "Люнгбю".

Россию на турнире представит также московский "Локомотив". В качестве обладателя Кубка России он автоматически попал в основную, групповую стадию.

Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Краснодар, ФК Зенит
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Определился соперник ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионовОпределился соперник ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Борьбу за выход в групповую стадию турнира армейцы проведут с швейцарским "Янг Бойз"Подробнее
Неймар стал игроком ПСЖНеймар стал игроком ПСЖ
Контракт бразильца с французским клубом будет действовать пять летПодробнее
"Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы"Зенит" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда турнира "Зенит" уступил израильской команде "Бней Иегуда", но и этого ему оказалось достаточноПодробнее
ИААФ продлила отстранение ВФЛАИААФ продлила отстранение ВФЛА
166 делегатов проголосовали за продление санкций и 21 - противПодробнее
Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"Сборная России по футболу 3 сентября сыграет с московским "Динамо"
В РФС пояснили, что в эти сроки многие сборные заняты в отборе на ЧМ-2018, а с теми, у кого низкий рейтинг ФИФА, россияне играть не планируютПодробнее
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеруВладимир Кличко завершил боксерскую карьеру
СМИ сообщили, что матча-реванша Кличко против боксера Энтони Джошуа уже не будетПодробнее
Глава ВФЛА расскажет о ситуации в российской легкой атлетике на конгрессе ИААФГлава ВФЛА расскажет о ситуации в российской легкой атлетике на конгрессе ИААФ
Доклад будет "жестким и объективным", пообещал Дмитрий ШляхтинПодробнее
Шарапова снялась с турнира в СтэнфордеШарапова снялась с турнира в Стэнфорде
Россиянка посетовала на боли в левом предплечье, преследовавшие ее в матче первого круга, игра второго раунда с украинкой Цуренко не состоитсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Празднование Дня ВДВ8 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРудник "Мир" в Якутии затопило 200 тысячами кубометров грунтовых водВ РоссииК Навальному подан иск от фонда "Соцгоспроект"В РоссииЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФЭкономикаВслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участникиВ миреСаркози заподозрили в получении взяток от КатараВ РоссииНовосибирские строители взобрались на башенный кран требовать долги по зарплате

"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по раунду плей-офф ЛЕ

Борьбу за выход в групповую стадию "Зенит" проведет с голландским "Утрехтом", а "Краснодар" - с сербской "Црвеной Звездой" Подробнее

Идея курортного сбора не понравилась большинству россиян

Песков рассказал о двухчасовой погоне Путина за щукой на подводной рыбалке

Президент несколько дней рыбачил в горных озерах в труднодоступной тывинской тайге Подробнее

Песков переадресовал правительству вопрос об изъятии переданных субъектам РФ полномочий

СК проведет проверку после аварии в шахте в Якутии

"Победа" потребует от дебошира возместить все расходы из-за вынужденной посадки самолета

В Ленобласти раскрыли похищавшую нефтепродукты банду во главе с полицейским

ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФ

ЕСПЧ наложил временный запрет на депортацию журналиста "Новой газеты" из РФСуд в Страсбурге применил правило 39, запрещающее какое-либо перемещение до рассмотрения жалобы в ЕСПЧ Подробнее

За неделю в ДНР погибли два человека и ранены шестеро

Из рудника в Якутии начали эвакуировать рабочих

На поверхность подняты первые 40 горняков Подробнее

Забившим до смерти задержанного полицейским в Татарстане уменьшили сроки

В кварталах реновации на 2,5 квартиры будет приходиться одно машиноместо

Борт с телами погибших в Абхазии россиянок вылетел в Сочи

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции