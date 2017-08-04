Спорт Футбольные еврокубки-2017/18

Мутко высоко оценил шансы российских клубов в раунде плей-офф еврокубков

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко считает, что ЦСКА по силам пройти "Янг Бойз" и выйти в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

Также проходимые соперники, по его мнению, достались "Зениту" и "Краснодару", которые поспорят за выход в основной турнир Лиги Европы УЕФА с "Утрехтом" и "Црвеной Звездой" соответственно.

"Я считаю, что в Лиге чемпионов у ЦСКА хорошие шансы. У "Краснодара" в Лиге Европы соперник посерьезнее, чем у "Зенита", но оба соперника проходимые. Мне кажется, что нашим клубам по силам справиться с задачами. У "Зенита" с такой комплектацией, с таким тренером все должно быть нормально, ну а "Краснодар"... у них появляется необходимый еврокубковый опыт, думаю, что и они справятся", - заявил "Интерфаксу" Мутко.

"Очень хочется, чтобы наши клубы прошли в основную сетку и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, хочется им этого пожелать", - добавил он.

Ранее в пятницу состоялась жеребьевка, по результатам которой ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет со швейцарский клубом "Янг Бойз", "Зенит" в раунде плей-офф Лиги Европы встретится с голландским "Утрехтом", "Краснодар" на этой же стадии этого же турнира поспорит за выход в основную сетку Лиги Европы с сербской "Црвеной Звездой".

Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК ЦСКА, Лига Европы УЕФА, ФК Зенит, ФК Краснодар
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