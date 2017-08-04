У Акинфеева диагностирована травма капсульно-связочного аппарата колена

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По итогам медицинского обследования у вратаря и капитана московского ФК ЦСКА Игоря Акинфеева диагностирована травма капсульно-связочного аппарата левого колена, говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба в пятницу.

"По рекомендации врачей в ближайшие дни ему предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану", - говорится в сообщении.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против греческого АЕКа Акинфеев получил ушиб колена, по ходу встречи вратарю пришлось прибегнуть к помощи врачей. В итоге голкипер смог доиграть матч до финального свистка, а сам ЦСКА, добившись второй победы, вышел в следующий раунд.