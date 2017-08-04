Действующий победитель US Open Вавринка досрочно завершил сезон

Ранее об этом объявил поверженный им в финале US Open-2016 Джокович

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Стэн Вавринка объявил о том, что пропустит оставшуюся часть сезона.

"Мне грустно объявить, что после разговора с командой и врачом мне пришлось принять трудное решение сделать операцию на колене. Это было единственным решением для того, чтобы выступать на высшем уровне еще много лет", - написал теннисист в фейсбуке.

"Увидимся в 2018 году!" - написал Вавринка.

Вавринка является действующим победителем Открытого чемпионата США (US Open). В финале прошлогоднего турнира он выиграл у серба Новака Джоковича. В настоящее время они являются соседями по рейтингу АТР: Вавринка четвертое место, Джокович – пятое. При этом сам Джокович также недавно объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы.