Кокорина впервые признали игроком месяца в "Зените"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Болельщики петербургского ФК "Зенита" признали нападающего команды Александра Кокорина лучшим ее игроком по итогам июля.
"Болельщики сделали свой выбор — лучшим футболистом "Зенита" по итогам июля стал форвард Александр Кокорин!" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зенита".
Отмечается, что в июле Кокорин принял участие в пяти матчах, провел три гола и сделал одну результативную передачу.
"Награда стала для Александра Кокорина первой за три сезона в "Зените". В общей сложности нападающий провел 56 матчей, забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач", - говорится в сообщении.
Второе место в рейтинге занял вратарь Андрей Лунев, третье - защитник Доменико Кришито.
Голосование традиционно проходило на сайте "Зенита".
Выбор сделан: Александр Кокорин — "G-Drive лучший игрок июля"! https://t.co/L4GKZReGcB#GDriveЛучшийИгрок pic.twitter.com/dIlfAx7jOc— ФК "Зенит" (@zenit_spb) 4 августа 2017 г.