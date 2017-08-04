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Кокорина впервые признали игроком месяца в "Зените"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Болельщики петербургского ФК "Зенита" признали нападающего команды Александра Кокорина лучшим ее игроком по итогам июля.

"Болельщики сделали свой выбор — лучшим футболистом "Зенита" по итогам июля стал форвард Александр Кокорин!" - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зенита".

Отмечается, что в июле Кокорин принял участие в пяти матчах, провел три гола и сделал одну результативную передачу.

"Награда стала для Александра Кокорина первой за три сезона в "Зените". В общей сложности нападающий провел 56 матчей, забил 16 мячей и отдал шесть голевых передач", - говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге занял вратарь Андрей Лунев, третье - защитник Доменико Кришито.

Голосование традиционно проходило на сайте "Зенита".

Теги: футбол, ФК Зенит, Александр Кокорин
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