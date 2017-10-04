Денис Лебедев заявил о готовности провести бой с Фабио Мальдонадо

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев заявил, что готов провести поединок с бразильцем Фабио Мальдонадо.

"Ну, если пошел такой разговор, лично я не вижу препятствий к этому поединку, раз им это надо, делайте предложение, от которого я не смогу отказаться, и погнали", - приводит слова 38-летнего Лебедева пресс-служба промоутерской компании "Мир Бокса".

Ранее боец MMA Фабио Мальдонадо заявил о своем желании провести бой против Дениса Лебедева по правилам бокса.

В июне 2016 года Мальдонадо по очкам проиграл поединок против россиянина Федора Емельяненко. Помимо боев в ММА, 37-летний Мальдонадо имеет в своем активе 25 побед (24 - нокаутом) при отсутствии поражений в профессиональном боксе.