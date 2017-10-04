Касаткина победила Радванску и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в 1/4 финала проходящего в Пекине турнира China Open.

В третьем круге соревнования россиянка, занимающая 34-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу над 11-й ракеткой мира представительницей Польши Агнешкой Радванской. Результатом противостояния стал счет 4:6, 7:5, 6:2 в пользу Касаткиной. Радванска является победительницей прошлогоднего турнира.

Борьбу за выход в полуфинал Касаткина поведет с румынкой Симоной Халеп, выбившей в среду из турнира россиянку Марию Шарапову.

Общий призовой фонд соревнования составляет $6 млн 381,679 тыс.