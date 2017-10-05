Суд обязал Sports.ru прекратить публикацию пиратских видео "Матч ТВ"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил апелляцию портала Sports.ru и обязал ресурс обеспечить технические условия, которые препятствуют пиратству контента субхолдинга "ГПМ Матч", говорится в пресс-релизе телеканала "Матч ТВ".

"Судебный процесс между субхолдингом "ГПМ Матч" и ресурсом Sports.ru начался весной этого года. Первое заседание по иску "ГПМ Матч" состоялось 30 мая. Причиной судебного разбирательства послужило нарушение смежных прав: Sports.ru незаконно публиковал фрагменты трансляций футбольных матчей, которые выходили на тематических каналах "Наш Футбол" и "Матч! Наш Спорт". В исковом заявлении "Матч ТВ" просил ресурс прекратить размещать нелегальные фрагменты трансляций, а также обязать ресурс модерировать контент, который они публикуют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 июня Мосгорсуд принял решение удовлетворить иск "Матч ТВ", после чего, спустя месяц, Sports.ru подал апелляцию, которая была отклонена.

​ В августе суд частично удовлетворил иск Sports.ru к Sportbox (входит в структуру "Матч ТВ" – ИФ). Поводом для судебного разбирательства была публикация двух материалов sports.ru в разделе blogs на сайте sportbox.ru.

"Еще до начала суда Sportbox по запросу истца заблокировал раздел blogs и удалил все страницы с нелегальным контентом на ресурсе. Но Sports.ru продолжил судебное разбирательство и потребовал "создать технические условия, препятствующие незаконному размещению" любого контента на сайте Sportbox.ru. То есть истец предъявил требования по блокировке не только к пользовательскому разделу блогов, где был размещен спорный контент, но и ко всему ресурсу Sportbox.ru", - отмечается в релизе "Матч ТВ".

"Суд посчитал, что требования в отношении blogs.sportbox.ru должны быть выполнены, но отказал в удовлетворении расширенных требований к sportbox.ru", - сообщается в релизе.​

Между тем, ранее Sports.ru обвинил "Матч ТВ" в использовании текстов сайта без указания ссылки на него.