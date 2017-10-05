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Министр спорта назвал единичными случаи расизма на трибунах в РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министр спорта Павел Колобков считает, что случаи проявления расизма на трибунах со стороны болельщиков в России не носят массового характера

"Это не массовые, а единичные явления, а, как говорят, в большой семье не без урода", - сказал Колобков "Интерфаксу".

"Такие люди появляются, и не только в России. Конечно, нужно с этим бороться. Это отсутствие культуры и воспитания. За это надо наказывать и применять те нормы, которые уже есть. И клубы должны работать с болельщиками", - сказал министр.

Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского "Спартака", фанаты которого обвиняются в проявлении расизма в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА против "Ливерпуля", состоявшегося 26 сентября в Москве. Пресс-служба УЕФА сообщала, что болельщики на трибунах воспроизводили звуки, подражающие "уханию" обезьян.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "красно-белых" после матча "взрослой" Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1). Поводом послужили несогласованные баннеры и скандирования в исполнении болельщиков "Спартака", использование ими пиротехники, а также блокировка лестничных проходов.

Теги: футбол, Минспорта, Павел Колобков, ФК Спартак, расизм
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