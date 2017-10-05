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ФК "Челси" собрался удвоить выручку за 10 лет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Челси" планирует заключить новые договоры со спонсорами, чтобы увеличить выручку вдвое в ближайшие 7-10 лет, до как минимум 650 млн фунтов стерлингов в год ($858 млн), и получить дополнительные средства на покупку наиболее перспективных игроков, пишет Financial Times.

Как заявил изданию коммерческий директор клуба Крис Таунсенд, за эти 7-10 лет "Челси", занявший в прошлом сезоне первое место в английской Премьер-лиге, хотел бы "стать одним из 4-5 лучших клубов в Европы по объему выручки, а не восьмым". Интервью Таунсенда FT стало первым с момента его назначения на эту должность.

По оценкам Deloitte, в сезоне 2015/2016 гг. выручка "Челси" составила 334,6 млн фунтов, в том числе 163,1 млн фунтов за счет коммерческих контрактов (в том числе спонсорских).

Лидер мирового рейтинга самых доходных футбольных клубов "Манчестер Юнайтед" за тот же период получил выручку в размере 515,3 млн фунтов, в том числе 272,1 млн фунтов от коммерческих контрактов.

По словам Таунсенда, "Челси" стремится увеличить число спонсоров с 12 до 30-35. "У "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и других клубов от 50 до 70 спонсоров. Мы планируем сконцентрироваться на премиальных брендах в ограниченном списке категорий", - сказал он.

Отраслевые эксперты считают поставленную "Челси" цель амбициозной, но достижимой с учетом недавних успехов клуба.

Теги: ФК Челси, футбол
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