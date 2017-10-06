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Аргентина опустилась на шестое место в отборочной группе ЧМ-2018

Она рискует не попасть на чемпионат мира, который пройдет в России

Аргентина опустилась на шестое место в отборочной группе ЧМ-2018
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси
Фото: Reuters

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с национальной командой Перу.

Встреча, прошедшая на поле аргентинцев, завершилась со счетом 0:0.

Недосчитавшись очков, аргентинская команда опустилась с пятого на шестое место в южноамериканской отборочной группе: ее опередила сборная Чили, выигравшая на своем поле у Эквадора со счетом 2:1.

Теперь сборная Аргентины рискует пропустить ЧМ-2018, который пройдет в России. По регламенту четыре лучшие (из 10 участников) команды южноамериканской отборочной группы напрямую попадают на ЧМ, а сборная, занявшая пятое место, сыграет с представителем Океании.

Турнирное положение за тур до финиша отборочного турнира в Южной Америке выглядит так. 1.Бразилия – 38 очков (бразильцы ранее уже завоевали путевку на ЧМ), 2.Уругвай – 28, 3.Чили – 26, 4.Колумбия - 26, 5.Перу – 25, 6.Аргентина – 25 (аргентинцы уступают перуанцам по дополнительным показателям), 7.Парагвай – 24, 8.Эквадор – 20, 9.Боливия – 14, 10.Венесуэла – 9.

Матчи заключительного, 18 тура пройдут в ночь на 11 октября по московскому времени. Сыграют: Эквадор – Аргентина, Парагвай – Венесуэла, Бразилия – Чили, Перу – Колумбия, Уругвай – Боливия. Начало матчей – 2:30 мск.

Помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия и Англия.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Саратове, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Аргентина
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