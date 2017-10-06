Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала россиянина Александра Овечкина первой звездой игрового дня в НХЛ, о чем сообщается на сайте организации.

Как сообщалось, форвард "Вашингтона" Овечкин забросил три шайбы в ворота "Оттавы", а столичный клуб добился победы (правда, вырвав ее в серии буллитов) со счетом 5:4.

Второй звездой дня признан форвард "Чикаго" Брэндон Саад, оформивший хет-трик в матче с действующим обладателем Кубка Стэнли "Питтсбургом". Матч ознаменовался счетом 10:1 в пользу "Чикаго".

В тройку лучших игроков вошел вратарь "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик, который в игре с "Филадельфией" отразил все 35 бросков по своим воротам. "Лос-Анджелес" выиграл со счетом 2:0.

Очередной сезон в НХЛ стартовал в ночь на 5 октября по московскому времени. Как сообщалось , букмекеры называли "Питтсбург" фаворитом Кубка Стэнли, розыгрыш которого традиционно начнется по окончании регулярного чемпионата.