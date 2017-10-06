ХК "Слован" уволил Ржигу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Слован" объявил о расставании с главным тренером Милошем Ржигой.

"Руководство клуба на внеочередном заседании приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером клуба Милошем Ржигой", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что причиной стала низкая результативность клуба в текущем сезоне КХЛ, а также поражение в последнем матче от нижегородского "Торпедо". Клуб из Братиславы занимает 12-е место в турнирной таблице Западного дивизиона, 5 октября он на домашнем льду уступил нижегородцам со счетом 0:1.

58-летний Ржига тренировал "Слован" с лета 2015 года. Ранее он работал с чешским "Пардубице", подмосковными "Химиком" и "Атлантом", московским "Спартаком", петербургским СКА и омским "Авангардом".

Команду возглавил белорусский специалист Эдуард Занковец. 48-летний Занковец ранее возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана.

Milos Riha will not be coaching @hcslovanba anymore. His replacement will be announced 9:45 am today. Watch our Facebook LIVE #vernislovanu pic.twitter.com/GBTABh87VU — HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) 6 октября 2017 г.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является петербургский СКА.