Иньеста подписал с "Барселоной" контракт до конца карьеры

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о заключении соглашения с полузащитником Андресом Иньестой.
Как сообщается на сайте клуба, контракт будет действовать до конца карьеры спортсмена.
33-летний Иньеста дебютировал в составе "Барселоны" 29 октября 2002 года. С тех пор испанец провел за команду 639 матчей, в которых забил 55 мячей. С 2015 года является капитаном команды. В систему "Барселоны" он попал в сентябре 1996 года, когда ему было 12 лет.
Иньеста вместе с Лионелем Месси являются рекордсменами "Барселоны" по числу выигранных в ее составе титулов - по 30.
Сам Месси тоже должен был подписать новый контракт, но пока этот процесс затягивается.
#ForeverIniesta— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 октября 2017 г.
🙌 @andresiniesta8
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