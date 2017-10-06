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Иньеста подписал с "Барселоной" контракт до конца карьеры

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" объявил о заключении соглашения с полузащитником Андресом Иньестой.

Как сообщается на сайте клуба, контракт будет действовать до конца карьеры спортсмена.

33-летний Иньеста дебютировал в составе "Барселоны" 29 октября 2002 года. С тех пор испанец провел за команду 639 матчей, в которых забил 55 мячей. С 2015 года является капитаном команды. В систему "Барселоны" он попал в сентябре 1996 года, когда ему было 12 лет.

Иньеста вместе с Лионелем Месси являются рекордсменами "Барселоны" по числу выигранных в ее составе титулов - по 30.

Сам Месси тоже должен был подписать новый контракт, но пока этот процесс затягивается.

Теги: футбол, ФК Барселона, Андрес Иньеста, Испания
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