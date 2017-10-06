Букмекеры назвали Россию фаворитом матча с Южной Кореей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу является фаворитом товарищеского матча против национальной командой Южной Кореи, свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу россиян составляет 1,83, на успех соперника – 4,40 (на ничью – 3,25).

Матч пройдет в субботу на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и стартует в 17:00 мск.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2018 года. Российская команда получила путевку на турнир автоматически, в качестве хозяйки ЧМ. Сборная Южной Кореи успешно выступила в азиатском отборочном турнире.

В настоящее время сборная России занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), тогда как корейцы располагаются на 51-й строчке.