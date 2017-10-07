Россия - Южная Корея. Онлайн

Национальная команда РФ проводит контрольный матч со сборной Южной Кореи
В настоящее время сборная России занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), тогда как корейцы располагаются на 51-й строчке.
Обе команды примут участие в чемпионате мира 2018 года. Российская команда получила путевку на турнир автоматически, в качестве хозяйки ЧМ. Сборная Южной Кореи успешно выступила в азиатском отборочном турнире.
Между прочим, сборная России - фаворит сегодняшней игры. И об этом сообщалось еще накануне, то есть до объявления стартового состава нашей команды
Букмекеры назвали Россию фаворитом матча с Южной Кореей https://t.co/5OlW0RGHOu— Интерфакс (@interfax_news) 6 октября 2017 г.
Ой, не люблю ставить два подряд твита одного и того же источника. Но тут как раз подоспел стартовый состав нашей сборной!
Стартовый состав @TeamRussia на матч против Южной Кореи pic.twitter.com/Coav4tncpl— Сборная России (@TeamRussia) 7 октября 2017 г.
Раздевалка сборной России. Моя интуиция помогает мне осознать, что наши сегодня сыграют в красной форме.
Раздевалка @TeamRussia за 4,5 часа до матча с Южной Кореей@theKFA pic.twitter.com/QSRnQx7u0m— Сборная России (@TeamRussia) 7 октября 2017 г.
Игра пройдет, что логично, тоже сегодня. А начнется - в 17:00 по московскому времени. В Москве матч и пройдет. Конкретнее - на стадионе "ВЭБ Арена". Это - новый стадион, известен, как домашний для московского ЦСКА
"Интерфакс" сегодня ведет текстовую трансляцию контрольного матча сборной России по футболу против национальной команды Южной Кореи!
Всем привет!