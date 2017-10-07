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Спорт ЧМ-2018

Россия - Южная Корея. Онлайн

Национальная команда РФ проводит контрольный матч со сборной Южной Кореи

Россия - Южная Корея. Онлайн
Фото: Reuters

Национальная команда РФ проводит контрольный матч со сборной Южной Кореи

В настоящее время сборная России занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), тогда как корейцы располагаются на 51-й строчке.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2018 года. Российская команда получила путевку на турнир автоматически, в качестве хозяйки ЧМ. Сборная Южной Кореи успешно выступила в азиатском отборочном турнире.

Между прочим, сборная России - фаворит сегодняшней игры. И об этом сообщалось еще накануне, то есть до объявления стартового состава нашей команды

Ой, не люблю ставить два подряд твита одного и того же источника. Но тут как раз подоспел стартовый состав нашей сборной!

Раздевалка сборной России. Моя интуиция помогает мне осознать, что наши сегодня сыграют в красной форме.

Игра пройдет, что логично, тоже сегодня. А начнется - в 17:00 по московскому времени. В Москве матч и пройдет. Конкретнее - на стадионе "ВЭБ Арена". Это - новый стадион, известен, как домашний для московского ЦСКА

"Интерфакс" сегодня ведет текстовую трансляцию контрольного матча сборной России по футболу против национальной команды Южной Кореи!

Всем привет!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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